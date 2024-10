Tale e Quale Show 2024 | le imitazioni e i giudici della terza puntata stasera in TV su Rai 1

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A sorpresa è stato già svelato il quarto giudicedi, in ondasu Rai 1 alle 21:25: ecco quali sono lepreviste. Avrà anche un traino fortissimo- Affari Tuoi con Stefano De Martino - ma il dato di fatto è che, di edizione in edizione, il programma condotto da Carlo Conti continua a vincere tutte le sfide a cui gli altri canali lo sottopongono. Con pochi dubbi, sarà così anche per la, in ondasu Rai 1 in prima serata, in cui lodovrà vedersela ancora una volta con la serie turca Endless Love, su Canale 5. Ledi venerdì 4 ottobre Anche questa settimana gli 11 concorrenti che compongono il