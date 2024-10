Spider-Noi | nuove foto dal set mostrano meglio Nicolas Cage e confermano il villain della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)-Noi:dal setilLe ripreselive-action-Noir di Prime Video sono iniziate ufficialmente questa settimana e ieri sera abbiamo avuto un primo assaggiostarmentre girava una scena. Ora, Just Jared ha condiviso altredel set, che ci permettono di vederenei suoi abiti anni ’30 e di confermare quello che sembra essere il cattivo principale. Come potete vedere qui sotto,porta con sé un giornale del Daily Bugle in diverse, e il titolo recita: “Silvermane sopravvive in mutande”. Voci precedenti hanno affermato che Silvio Manfredi, alias Silvermane, sarà l’antagonista principale. Anche se questo è ancora da vedere, è chiaro che farà parte dello show.