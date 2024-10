Ryanair nuovo guaio Motore a fuoco in pista Scalo chiuso per 3 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era già allineato inper avviare le fasi di decollo con 184 passeggeri a bordo quando uno dei motori è andato a. Due giorni dopo lo scoppio degli pneumatici di un aeromobile sulladell’aeroporto di Orio al Serio, ieri mattina a Brindisi si è verificato un altro incidente per un aereo della compagnia irlandese low cost. A bordo del volo diretto a Torino, oltre ai passeggeri c’erano anche sei membri dell’equipaggio quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dale nessuno di loro è rimasto ferito. Immediata è stata l’attivazione della procedura d’emergenza con l’arrivo inanche del personale dei vigili deldel distaccamento aeroportuale che hanno spento l’incendio. Per le operazioni di messa sicurezza si è reso necessario chiudere per quasi tre ore l’aeroporto di Brindisi.