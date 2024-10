Riflessione sulla contraddizione della vita e del mondo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Da tempo rifletto su una delle grandi contraddizioni: la violenza. Viviamo in unin cui, da una parte, ci viene insegnato il valorepace,compassione enon-violenza, ma dall’altra parte la stessasembra costruita su un ciclo crudele di sopravvivenza, dove il forte schiaccia il debole, e per vivere dobbiamo spesso uccidere. Guardiamo alla natura: un orso che caccia un salmone che squarta in più pezzi ancora vivo, un falco che piomba su un piccolo uccello ignaro. È il ciclo, ci viene detto! Ma come possiamo conciliare tutto questo con i valori che ci chiedono di professare. Fin dalla nostra infanzia, siamo educati a credere che lasia sacra e che il dolore debba essere eto. Ricordo che già da piccola trovavo insopportabile guardare documentarinatura, e ancora oggi, da adulta, provo lo stesso disagio.