Pronostici Serie A la schedina della 7ª Giornata | Napoli e Juve per la fuga big match Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ntus fanno le prove per lasperando l’una (magari) che l’altra non si presenti all’appuntamento.impegnate in duedelicati. Roma, Lazio e Atalanta cercano punti che portino solidità In coda unadi incroci delicati. Sono questi gli hot topicprossimadel campionato italiano. Ritorna, come ogni weekend, la rubrica di CalcioWeb suidiA con l’analisi dei7ªe i consigli per la. ScommesseA: analisi e consigli sulle partite7ª-Como 1 Due fra le squadre più in forma delle ultime 3 giornate diA. Il, primo in classifica chiede strada a un Como sbarazzino e in ripresa dopo le prime giornate di ‘ambientamento’. Non sarà facile per i ragazzi di Conte ma la differenza di valori in campo fa propendere la bilancia verso l’1 fisso.