Prima donna presidente del Consiglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Montemarciano ha la suadel: è Michela Magnini tra le fondatrici di progetto Montemarciano oggi forza al governo cittadino. Michela Magnini, eletta lunedì incomunale e già consigliera di minoranza, lavora da oltre vent’anni nel settore bancario in provincia di Pesaro. "Un importante riconoscimento per Michela, da sempre nelle fila di Progetto Montemarciano e già consigliera di opposizione in precedenti legislature – rimarcano dal gruppo di maggioranza -. È stato emozionante vederla per lavolta a fianco del sindaco e tra gli Assessori a guidare i lavori del. Ildelcomunale, infatti, eletto tra i consiglieri che non ricoprono la carica di assessore, rappresenta ilstesso, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio delle loro funzioni.