’Modello Montagnola’ nel mirino I dubbi di Coalizione civica | Non si utilizzi con leggerezza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilnon convince tutta la maggioranza di Palazzo d’Accursio., dopo le dichiarazioni della capa di Gabinetto Matilde Madrid sull’ordinanza prefettizia in risposta alla violenza in piazza XX Settembre, non nasconde i suoi. Detjon Begaj, capogruppo della costola di sinistra della maggioranza di Matteo Lepore, parte da una premessa: "La sicurezza non è l’unico problema, perché c’è anche un problema sociale. E vanno affrontati entrambi". Da qui, da forza progressista il consigliere di sinistra fa "un appello affinché si eviti attraverso l’ordinanza di alimentare lo stigma e la ghettizzazione. Il potere straordinario di mandare via una persona da uno spazio pubblico, anche se non sta commettendo reati ma solo per il proprio status di pregiudicato, potrebbe alimentare l’invisibilizzazione delle persone marginalizzate".