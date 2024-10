Mattarella | rispetto per la stampa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Ho chiesto il leggio, perché le istituzioni devono avereper lae parlare in piedi”. E poi mettendo in guardia dalle “mai abbandonate tentazioni di poteri pubblici di fissare a loro volta limiti agli spazi di libertà di informazione, piuttosto che proporsi doverosamente di garantire e sostenere quei medesimi spazi di libertà”. Lo sguardo è europeo anzi globale. Ma il tema anima anche le vicende domestiche, col dibattito sulla Rai, all’indomani dell’insediamento del Cda e della nomina di presidente e amministratore delegato. E, soprattutto, alla vigilia di una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto della tv pubblica. Organizzatrice dell’incontro romano dell’European Alliance of News Agencies è stata l’Ansa, al Quirinale col presidente Giulio Anselmi e l’ad Stefano De Alessandri. Aggiornamento ore 7.