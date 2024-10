Maltempo è scontro per scuole e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ stata una giornata da incubo quella di ieri, non tanto, o almeno non solo, per i disagi dovuti alla pioggia che ha battuto ledella Valmusone e della Riviera del Conero per tutto il giorno e la notte precedente, anche se in quantità notevolmente minore rispetto a quanto previsto, ma soprattutto per le polemiche. In primis le contestazioni per la chiusura delle. Nel primo pomeriggio una sorta di contro ordine, un’altra ordinanza per riaprirle alle 16, sempre di ieri, assieme a palestre, parchi e centri diurni, documento che ha fatto ancor più infuriare i cittadini. Sembra che dietro tale decisione ci siano, di nuovo, disaccordi in merito alla decisione da prendere all’interno della maggioranza, tuttora divisa e senza i numeri, che attende la sentenza del Tar dopo l’esposto (attesa per giovedì) e il consiglio comunale due giorni dopo, altro vero banco di prova.