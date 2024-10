LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 67-76 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | le V-nere cadono in casa nella prima giornata nonostante 16 punti di Cordinier

Leggi tutta la notizia su oasport

23:05 TOP SCORER:16, Shengelia 12, Diouf, Belinelli, Morgan e Zizic 7Istanbul: Oturu 14, Bryant 12, Larkin 11 Finisce qui: lacade incontro l'Istanbul per 67-76! 67-76 Un solo libero segnato da Oturu. 67-75 Ancora 2/2 per il centro dell'. 67-73 MATT MORGAN! TRIPLA. 64-73 2/2 per Derek Willis in lunetta: +9con meno di un minuto rimasto sul cronometro. 64-71COL RIMORCHIO! LANON MOLLA, -7. 62-71 MATT MORGAAAAN!! TRIPLAAAAAA 59-71 1/2 anche per Oturu. 59-70 1/2 per Matt Morgan ai liberi. 58-70 Elijah Bryant va fin in fondo: +12, time-out di Banchi per fermare l'emorragia.