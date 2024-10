Jannik Sinner inizia la sua preparazione a Shanghai | tempi stretti e necessità di adattarsi in fretta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha effettuato quest’oggi il primo allenamento a, in vista del suo esordio nel Masters1000 cinese. Reduce dalla Finale persa a Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, al termine di una sfida epica durata 3 ore e 20 minuti di gioco, il n.1 del mondo è atteso a un nuovo impegno e il tempo a disposizione per prepararsi non è molto. Il calendario non ha dato tregua al pusterese e lo stesso discorso lo si può fare per l’iberico, entrambi coa fare gli straordinari in queste ore per essere pronti al loro primo incontro nel torneo in questo. L’appuntamento dovrebbe essere domani, infatti, conche giocherà contro il giapponese Taro Daniel e sarà chiamato adinalle diverse condizioni di gioco.