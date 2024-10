Incidente terribile in Veneto | la Porsche si schianta e si incastra nell’albero | giovane ferito gravemente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilè stato stabilizzato e trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Padova Uno spaventosocon l’auto (una718 Boxster) si èta nel tronco di un albero. Unè rimasto: l’è avvenuto inin provincia di Rovigo e i vigili del fuoco sono intervenuti tra Rosolina Mare e la strada statale della Romea. L’auto è uscita di strada e ha finito la sua corsa contro un grosso albero. Il ragazzo è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Padova. Lo spaventososi è verificato a Rosolina, ieri, giovedì 3 ottobre, poco prima di mezzogiorno. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Chioggia e Adria, hanno messo in sicurezza la718 Boxster ed estratto iluomo alla guida, rimastoto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.