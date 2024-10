Il piano della Francia per l’underwater fa un passo avanti Ecco la nuova piattaforma

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Marina francese ha recentemente commissionato a Exail, azienda specializzata in tecnologia sottomarina, lo sviluppo di un veicolo subacqueo autonomo destinato alla sorveglianza delle infrastrutture critiche sottomarine fino a una profondità di 6.000 metri. Questasarà basata sull’Ulyx, un veicolo sviluppato in collaborazione con l’Istituto Francese di Ricerca per lo Sfruttamento del Mare (Ifremer), e sarà principalmente impiegata in operazioni di ricognizione dei fondali oceanici. Le infrastrutture sensibili come i cavi sottomarini, che si trovano a tali profondità, rappresentano un obiettivo critico, e la protezione di questi beni è diventata una priorità crescente per le principali marine militari.