Il CT del Belgio | Lukaku fuori forma ecco perché ho convocato Ngonge

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Domenico Tedesco sue la nuova convocazione di CyrilDomenico Tedesco, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa della mancata convocazione di Romeluper i prossimi impegni della nazionale nelle partite di Nations League. Il bomber del Napoli non farà parte della squadra che affronterà, tra gli altri, l’Italia, a causa di una condizione fisica non ancora ottimale.le parole di Tedesco “Spero chepossa essere con noi a novembre, ma dipende tutto da lui e dalla sua condizione fisica”, ha spiegato Tedesco. “Al momento, non è ancora in grado di reggere 90 minuti. Si è trasferito tardi a Napoli e, anche se ha giocato, non si sente ancora al meglio”.