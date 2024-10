Il Como cerca l’impresa | A Napoli senza paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La partita di stasera (ore 18.30) allo stadio Maradona dirappresenta una prova fondamentale per il, che deve capire se, dopo le vittorie contro Atalanta e Verona, può ambire a qualcosa di più della semplice salvezza. Gli azzurri stanno vivendo un ottimo periodo di forma, sia dal punto di vista del gioco, dove hanno trovato i giusti equilibri a centrocampo, sia grazie all’imprevedibilità di Paz, convocato dalla nazionale argentina, e all’efficacia in attacco di Cutrone. Fabregas, con il rientro di Barba, ha a disposizione l’intera rosa, ad eccezione di Cerri, che tornerà dopo la pausa, e non intende cambiare la formazione vincente schierata contro Atalanta e Verona. "Abbiamo trovato la nostra stabilità con questa formazione", afferma l’allenatore spagnolo. "Al momento non serve cambiare uomini o modulo.