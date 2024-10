Gli orari e il percorso del Giro dell’Emilia | dove vederlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 - Con ilper professionisti e quello riservato alle donne Elite, sarà un sabato 5 ottobre davvero all’insegna del grande ciclismo per Vignola, Bologna e tutte le località tracciate da questa importante e storica corsa che, a una settimana dal mondiale, sarà una sorta di rivincita per chi è rimasto a bocca asciutta iridata. Con 107 anni per la gara maschile e 11 per quella femminile, la novità di quest’anno è la partenza per la prima volta nella storia, da Vignola e, per le donne, la doppia ascesa del bolognese Colle della Guardia. Spettacolo assicurato per una intera giornata di grande ciclismo con il gotha dei campioni e delle campionesse del momento che si sfideranno per un finale storico e mozzafiato sulle rampe del Colle che porta al traguardo della Basilica di San Luca. Gli start saranno dati tutti da Piazza dei Contrari a Vignola.