Giunta tra i nomi spunta Fiscaletti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si prospetta un ottobre di fuoco, in Viale De Gasperi. Spazzafumo è impegnato a risolvere la crisi di maggioranza, con forze politiche (Pasquali e De Renzis, Libera e Centro Civico Popolare) non facili da riconciliare, anche se sul piatto inizia ad esserci qualcosa. Da una parte va fatta una discussione sui temi, dall’altra una sulla composizione della, che non potrà rimanere a lungo nello stato attuale. Sull’assessorato all’urbanistica si dovrebbe esprimere Libera, ma se fosse così semplice il primo cittadino avrebbe già conferito le deleghe di Gabrielli ad uno deiindicati dalla lista di Stefano Gaetani. Invece, forse, servirà un altro sistema per riconciliarsi con i consiglieri dissidenti, magari individuando un tecnico di comprovata esperienza che porti avanti le opere fondamentali della città.