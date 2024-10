Giornate FAI Usai | Il 12 e 13 ottobre apriremo 700 luoghi inediti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – “LeFAI sono l'appuntamento più importante della Fondazione e si svolgono sia in primavera che in autunno. Sono dei momenti di grandissima festa perché offriamo agli italiani l'opportunità di visitare dei. In questa edizione sono 700 iche il FAI aprirà grazie ai suoi volontari e ovviamente chiediamo L'articoloFAI,: “Il 12 e 13700” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.