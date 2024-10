Espulsione fuori Grande Fratello si è messa male | troppe cose brutte una dietro l’altra

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La sesta puntata del, trasieri sera su Canale 5, ha riservato numerosi colpi di scena, ma uno dei momenti più discussi ha riguardato ancora una volta Lorenzo Spolverato. Il giovane concorrente è stato protagonista sia per la sua ormai nota rivalità con Iago Garcia, sia per il complicato intreccio sentimentale che lo coinvolge insieme a Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Lorenzo si è trovato spesso al centro di dinamiche delicate all’interno della casa, e la sua relazione con Helena è una delle più seguite e controverse. Dopo la diretta, i due si sono isolati in giardino per un confronto che ha evidenziato un forte nervosismo reciproco. Helena, visibilmente provata, ha confessato a Lorenzo di voler riprendere i rapporti con Javier, il suo ex partner, e ha espresso rammarico per aver nominato Iago solo per difendere Spolverato.