Eminem diventa nonno | la sua reazione nel video virale di “Temporary”

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche i duri piangono., 51 anni, non ha saputo trattenere l’emozione alla notizia che diventerà: l’amatissima figlia Hailie Jade Scott, 28 anni, gli ha comunicato di essere in attesa del suo primo figlio con il marito, Evan McClintock. Le immagini della sua dolcesono nelclip dell’ultima canzone del rapper di Detroit, dal titolo Temporary, che racchiude filmati e momenti privati della vita da papà di. Comeha scoperto direUnche strappa già qualche lacrimuccia. Ma è alle battute finali la vera sorpresa: Hailie sbuca alle spalle del celebre papà con una maglietta da football blu con scritto “Granpa”, “”, e l’immagine di un’ecografia., come si evince dal, è visibilmente emozionato e commosso per la grande notizia.