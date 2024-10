Domenica contro Quarrata esordio casalingo per la BC Servizi Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 –per la BCAl Palasport Estra amarantola bestia nera delle scorse stagioni6 Ottobre alle ore 18, arbitri Nocchi di Vicopisano (PI) e Cavasin di Rosignano Marittimo (LI), la BCScuola Basketospiterà la CLSnel primo appuntamentodel campionato di Serie B 2024-2025. Dopo la sconfitta di Siena lo staff tecnico della BCha lavorato per prepararsi al meglioun avversario che nelle ultime sfide ha sempre fatto masticare amaro alla SBA. Confermato in panchina coach Tonfoni,si basa sull'ossatura della rosa che nel campionato scorso aveva ben figurato raggiungendo i PlayOff, a cui sono stati aggiunti Artioli da Prato e Calabrese da USE Empoli oltre a due giovani interessanti come Bortnikovs da Crema e Nyuol da Latina.