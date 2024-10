Dietrofront per Spagnulo | sconta la pena in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ tornato inGiuseppeche, insieme alla moglie Francesca Angiulli, devere l’ergastolo per l’omicidio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. Ai primi di agosto scorso era tornato nella sua abitazione a Spinetoli. La decisione di concedergli questo beneficio era stata presa dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ed era basata su motivi di salute. L’uomo condannato per aver materialmente ucciso Cianfrone sparandogli con una pistola, non sta bene e dunque ilera stato ritenuto non compatibile con il suo stato. Si trattava comunque di una decisione provvisoria ed esplicitamente legata anche alle altissime temperature estive in