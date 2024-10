Dall’Egeo ai Balcani cosa cambia con il rigassificatore di Alexandroupolis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’avvio delle attività delgalleggiante di Gnl nel porto greco diil volto non solo della Grecia ma, in prospettiva, dell’intero costoneco alla voce energia. Il punto di forza di questa nuova infrastruttura, a maggior ragione dopo la guerra in Ucraina, è doppio perché tocca la sicurezza energetica e la diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento dell’Europa sudorientale e centrale. In questo modo non solo cresce esponenzialmente il ruolo della Grecia nello scacchiere energetico europeo, ma l’intera area euromediterranea può fregiarsi di aver individuato soluzioni alternative proprio mentre Paesi eurosettentrionali come la Germania soffrono ancora. PerchéIl porto ellenico ha dalla sua un vantaggio geografico oggettivo, che gli permette di essere crocevia verso la cintura orientale dell’Ue.