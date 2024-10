Conte elogia i suoi ex Inter | Politano più maturo al Napoli Lukaku cresciuto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Antoniosi presenta di fronte ai giornalisti di Sky Sport 24 per fare il punto su-Como. Il focus del mister è su due giocatori, Matteoe Romelu, con lui già dai tempi dell’. LAVORARE – Antonioal termine di-Como esprime le sue sensazioni sul momento della squadra azzurra, come fatto anche da uno deicalciatori. Il mister dichiara: «Abbiamo fatto il nostro dovere. Sicuramente se mi avessero chiesto all’inizio dell’anno di avere questo tipo di risultato così in fretta sarebbe stato difficile pensare potesse accadere. Invece penso che siamo stati bravi e questo è frutto di tutto il lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che c’è tanta aspettativa in una piazza bella e calda come quella di. Vogliamo regalare ai tifosi delle belle serate».