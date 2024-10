Capaccio Paestum imprenditore ucciso in casa da un colpo di fucile | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il magistrato del Tribunale di Salerno ha dispostosul corpo dell’edile di 61 anni, ritrovato senza vita nella sua abitazione a. L’uomo è statoda undial petto e il suo corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove nelle prossime ore si svolgerà l’esame autoptico. Questo permetterà di chiarire le cause esatte del decesso, mentre le indagini proseguono su più fronti. Le ipotesi del decesso Come riportato dal quotidiano Il Mattino, le autorità non escludono nessuna ipotesi: si valutano la possibilità di un suicidio, un incidente domestico, o un coinvolgimento di terze persone. In attesa dei risultati dele delle perizie balistiche, gli investigatori stanno raccogliendo informazioni da familiari, amici e conoscenti, al fine di ricostruire il contesto personale e lavorativo della vittima.