Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024-2025 il programma della 2^ giornata

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In C1 c’è il derby Pietralacroce-Cerreto d’Esi, in C2 Dinamis Falconara-Castelbellino, Aspio-Città di Ostra e Uroboro-Real Fabriano VALLESINA, 4 ottobre– Nei campionati regionali diC1 e C2 è giunta l’oraseconda, che si gioca tra oggi, venerdì 4, e martedì 8 ottobre. Andiamo a scoprire ilcompleto.C1 Nei secondi 60 minuti diC1 arriva il primo derbyprovincia di Ancona. Ad Ancona, infatti, si sfidano Pietralacroce e Cerreto d’Esi, reduci entrambe da una vittoria al debutto. Il Chiaravalle, invece, sarà impegnato in trasferta contro la forte Fermana, che alla prima ha battuto il Gagliole. Le altre sfide disono Amici CS-Bayer Cappuccini, Cagli-Pianaccio, Sambenedettese-Fortuna Fano, Tre Torri Sarnano-Gagliole e Monturano-Montelupone.