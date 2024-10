Basket programma 2^ giornata regular season Serie A1 2024 2025 | date orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ecco ilcon tutte le informazioni sulle, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 2^didellaA1di. Dopo il primo turno che si è giocato la scorsa settimana, e che ha già regalato alcuni risultati a sorpresa, ecco di scena il secondo turno del massimo campionato italiano, che si apre con l’anticipo di lusso tra Trento e Venezia, le due squadre che sono anche impegnate in Eurocup. Il secondo anticipo di sabato 5 ottobre vede Treviso fronteggiare Trapani, mentre ildomenicale si apre con Varese-Tortona. Impegni casalinghi per Olimpia Milano e Virtus Bologna, rispettivamente contro Sassari e Pistoia. Ecco quindi ildella 2^delladiA1dicon, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno le partite.