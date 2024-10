Arnaldi-Svajda oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Zacharynel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il sanremese ha potuto beneficiare di un bye al debutto in qualità di ventinovesima forza del seeding. Ora di fronte a lui trova il ventunenne a stelle e strisce che, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel main draw si è preso il lusso di eliminare il veterano transalpino Adrian Mannarino. I due giocatori hanno già incrociato la racchetta a fine agosto in occasione del primo turno degli US Open e in quell’occasione non ci fu partita, conche si impose in tre facili set.