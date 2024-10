Agrigento il Comune taglia il 40% delle ore di assistenza all’autonomia per gli alunni con disabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora non vengono riconosciuti i diritti deglicon. Questa volta a essere inadempiente è ildiche, proprio mentre si prepara alle celebrazioni come capitale della cultura 2025, ha ridotto del 40% le ore obbligatorie die alla comunicazione in classe dedicate agli studenti disabili. L’amministrazione locale si difende, contattata da ilfattoquotidiano.it, dicendo di essere stata costretta “per mancanza di risorse a disposizione nel bilancio dato l’aumentorichieste degli aventi diritto”. Contro questa scelta, definita “discriminatoria”, hanno fatto ricorso decine di famiglie, 25quali sostenute a livello legale dall’avvocata Chiara Garacci.