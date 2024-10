VIDEO G7 la cucina irpinia viaggia nel Mondo | parola agli chef

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un percorso degustativo di prodotti irpini, tra cui il tartufo bianco, tolini con farina di castagne di Montella e fagottini alla genovese con la famosa cipolla ramata di Montoro, porcini, sinoimmancabili vini. Lostellato Nino Di Costanzo, con Antonio Meninno e Nunzio Carannante, sono a lavoro da mesi per scegliere il menù da servizi ai delegati mondali presenti al G7 di Mirabelle Ecano. Nelle cucine si sono quasi 50 persone per far sì che l’possa salire sul tetto delanche per una delle sue ricchezze maggiori, la gastronimia. “Quando si parla di Campania, si pensa subito alle isole, come Ischia, da cui provengo, ma questo territorio, pur non avendo il mare, ha tutto il resto: vini, formaggi e prodotti straordinari. È stata un’esperienza che mi ha segnato per la sua bellezza complessiva”, diceDi Costanzo.