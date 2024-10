Vandalismo sulle Dolomiti | un writer scrive Turisti andate a casa su una pietra millenaria

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sfregio alle Tre Cime di Lavaredo: un masso con impronte di dinosauro deturpato da uncon una scritta di protesta Uno dei luoghi più iconici delle, le Tre Cime di Lavaredo, è stato vittima di un atto vandalico. Un masso di dolomia, reso prezioso da due impronte tridattili fossili di un dinosauro del Triassico, è stato deturpato da una scritta indelebile: “Tourists go home” (tornatevene a). La protesta, evidentemente indirizzata contro il turismo di massa che invade anche le alte quote, si è manifestata nel modo più inappropriato possibile, danneggiando forse in modo irreparabile uno dei tesori paleontologici di questa area montuosa, protetta dall’Unesco e ricca di storia geologica.