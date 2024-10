Un tessile a tinte sbiadite Cresce la richiesta di Cig

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il quadro della crisi del distretto si fa sempre più afosche. Le aziende hanno bisogno urgente di una boccata d’ossigeno, come dimostrano due fattori che da tempo non andavano così di pari passo. Da una parte le organizzazioni sindacali registrano l’aumento delladi cassa integrazione sia nell’industria sia nell’artigianato, dall’altra il mondo dell’occupazione inizia ad incrinarsi mostrando una crescita di circa il 15% di richieste di disoccupazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una fotografia istantanea che rischia di rovinarsi ancora di più se al più presto non saranno concretizzate misure di supporto ad imprese e lavoratori del settore della moda.