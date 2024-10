Torna la Festa dell’Unità sarà Foiano ad ospitare la due giorni di incontri e dibattiti politici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aree interne – la nostra storia per un futuro ancora possibile” lo slogan che evoca i temi affrontati nella2024. La federazione provinciale del Partito Democraticoa darsi appuntamento per laprovinciale con una due, 12 e 13 Ottobre, ain Valfortore, area Villa Santa Maria. Sabato 5 Ottobre, invece, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma che vedrà nella duetanti ospiti illustri. Dalle prime indiscrezioni dovrebberore nel Sannio, per dar manforte al partito anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, i due europarlamentari Antonio De Caro e Stefano Bonaccini.