Tiro con l’arco Sagitta super in Sardegna Vinti due titoli nazionali

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oristano porta bene allaArcieri Pesaro, che torna con quattro medaglie dai Campionati italiani 3D dicon, una in più rispetto alla già buona prova del 2022 disputata sempre in terra sarda. Rispetto a due anni fa, iottenuti salgono a due: accanto all’oro a squadre femminili, tornato alla società pesarese dopo una sola stagione (nel 2023 fu comunque un ottimo argento) grazie a Maddalena Marcaccini, Maria Cristina Giorgetti e Michela Donati, c’è quello individuale ottenuto dalla stessa Donati neltradizionale femminile. Perfetta la settimana della vicecampionessa d’Europa, prima anche in fase di qualifica.