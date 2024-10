Si fingono carabinieri per truffare | dieci segnalazioni in un giorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mai come in questo periodo piovonodi truffe di fintiin Valmusone. Dopo l’arresto di due uomini che avevano messo a segno una grossa truffa spacciandosi per tali a Castelfidardo, solo ieri sono arrivate almenodenunce alla stazione deidi Osimo e Agugliano. "Siamo i. Dobbiamo venire per chiudere la relazione del sinistro stradale che è avvenuto stamattina. Non si impaurisca signora. Dovrebbe venire in Questura ad Ancona, è meglio che veniamo noi, facciamo prima. Oltre a lei ci sono persone più giovani in casa?", è il testo della comunicazione telefonica avvenuta con la potenziale vittima, anziana aguglianese, che però, messa in guardia prima dal nipote, ha dato una risposta precisa. La donna infatti è tra coloro che non sono caduti nella trappola.