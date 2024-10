Scoperta in un agriturismo di Cortona una casa di cura abusiva | ospitava 10 anziani

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Untrasformato in unadiper, con rette da 2mila euro al mese. All’interno non solo c’erano lavoratori non specializzati, ma alcuni dipendenti erano al nero. L’attività assistenziale, in una struttura priva di ogni autorizzazione amministrativo-sanitaria, era svolta in assenza di personale medico e assistenziale specializzato, come invece previsto dalla normativa. Al momento dell’accesso, eseguito assieme ad una commissione del Dipartimento prevenzione dell’Azienda Usl Toscana sud est, è stata riscontrata la presenza di tre lavoratori, di cui due impiegati totalmente in nero. Tali soggetti, privi di titoli abilitativi, si occupavano della gestione assistenziale di 10presenti in struttura, in parte non autosufficienti, somministrando all’occorrenza farmaci senza la presenza di personale specializzato abilitato a farlo.