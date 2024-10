Regolamento Conference League 2024 2025 | come funziona e cosa succede a pari punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildella nuova: eccoin caso di arrivo acon il nuovo format. Giunta al suo quarto anno di vita, la terza competizione europea per importanza prende il via in ritardo rispetto al solito, lo fa a ottobre, e la formula è rivoluzionata proprioaccaduto per Champions ed Europa. Ci sono infatti 36 squadre ai nastri di partenza e non ci sono i soliti otto gironi, ma un unico girone con maxi classifica dalla prima alla trentaseiesima posizione. Per l’Italia,accaduto nelle precedenti due stagioni, c’è la Fiorentina, che è reduce da due ko in finale di fila. La finale quest’anno si giocherà a Wroclaw, in Polonia, e chi vincerà il trofeo avrà il solito diritto di giocare in Europa, se non già qualificata per la Champions tramite il proprio campionato.