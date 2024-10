Patente a punti imprese critiche | Non farà diminuire gli infortuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non ci scommettono le aziende edili cesenati sull’effetto virtuoso della "". La ricetta contro gli incidenti nei cantieri (299.303 in Italia nel primo semestre 2024) va piuttosto nella direzione dell’intensificazione dei controlli e di una maggiore consapevolezza della pericolosità di tante situazioni. Ma nessun imprenditore edile si sogna di non essere in regola rispetto alla misura e alle relative sanzioni scattate proprio ieri. Anche se il periodo transitorio, in cui chiedere la "" via Pec all’Ispettorato del lavoro, durerà fino al 31 ottobre. E dal 1° novembre senza il documento nessuna delle 5.607edili della nostra provincia (3.144 nel solo Cesenate, che nell’ultimo anno ha visto una crescita dell’1,2 per cento) potrà lavorare. Si parte da 30 crediti, che aumentano in caso di comportamenti virtuosi, e calano in caso di inadempienze.