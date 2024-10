Netflix nasconde un menu segreto | ecco la lista aggiornata con tutti i codici

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un tesoro nascosto attende gli utenti di: la piattaformaun catalogoche pochi conoscono! Da film ad alto contenuto emotivo a documentari di nicchia, potrai accedere a un universo parallelo di contenuti.unsconosciuto e svelare questisegreti potrebbe cambiare il tuo modo di navigare la piattaforma di streaming. Pronto a scoprire come funziona? Come accedere ainascosti L’algoritmo dipersonalizza i suggerimenti per ciascun utente, ma alcuni contenuti non appaiono mai sulla tua homepage. Questo perché la piattaforma suddivide i suoi titoli in molteplici sottocategorie accessibili tramitesegreti. Queste categorie speciali spaziano da generi specifici come horror a sfumature più particolari, come i film LGBTQ+, documentari sulla politica o commedie irriverenti.