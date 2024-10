Napoli Conte coach of the month di settembre in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’allenatore del, Antonioè il ‘Of The’ di. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Como, in programma domani. Come ricorda la LegaA, il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco, oltre che di comportamento tenuto durante le gare. “Fin dal suo arrivo aha trasmesso ai suoi giocatori la sua filosofia fatta di lavoro duro, ambizione e mentalità vincente. Questa nuova attitudine ha consentito aldi ottenere subito risultati positivi, premiando la scelta del presidente De Laurentiis di riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti del mondo – ha commentato l’ad di LegaA, Luigi De Siervo -.