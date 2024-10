Manovra Giorgetti | Chiederà sacrifici a tutti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La nuova legge di bilanciodei. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, in un’intervista per il forum ‘Future of Finance: Italy Economic Outlook 2024? organizzato da Bloomberg. “Non esistono contributi volontari delle aziende, quello che esiste è la stella polare che è l’articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alla propria capacità. Stiamo per approvare una legge di bilancio che”, ha detto il capo del Mef che poi si è detto convinto del fatto che il Pil possa crescere dell’1%. “Abbiamo fatto questa previsione lo scorso anno, oggi il trend conferma le nostre aspettative. E’ chiaro che pesa la situazione internazionale, a partire dai conflitti che impatteranno sulla economia mondiale, non solo italiana. Inoltre c’è la crisi dell’economia tedesca.