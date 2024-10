Lecce | sabato serata rap e hip hop Officine Cantelmo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:5 ottobre (ore 20:30 – ingresso 10 euro) ledi, in collaborazione con Butterfly Agency, ospitano un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rap e hip hop. Sul palco si esibiranno infatti Jack The Smoker (rapper, produttore e ingegnere del suono tra i più importanti della scena italiana) e Big Joe (producer multi-platino, conosciuto per il suo stile unico). In apertura Vincenzo Kira, Vins SFB, Kiazza Mob, Nico Castromassi. Media partner Hell Driver Tattoo, La casa del rap, Southfresh. Info 0832304896. Milanese, classe 1982, Jack the Smoker dopo l’esordio nel 2002 con il collettivo Spregeudicati, inizia la sua lunga carriera solista. Nel 2024 ha pubblicato “Sedicinoni” (Epic Records/Sony Music Italy), prodotto interamente da Big Joe.