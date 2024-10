La Robur nei guai | restano due 2006 Il portiere Stacchiotti favorito su Carbè

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Seconda seduta di allenamento settimanale ieri per lache al campo Bertoni dell’Acquacalda prepara la quinta giornata di campionato, al Franchi contro il Seravezza. Il tema ‘caldo’ in casa bianconera resta la questione dei, vista la sfortuna che si accanita su Tirelli e Di Gianni, ovvero i due under più giovani ad essere partiti titolare in campionato. Ilsardo, giunto in prestito dal Catania, tornerà indicativamente dopo la sosta di gennaio visto che la prossima settimana sarà operato al gomito e i tempi stimati di recupero si aggirano tra i tre e i quattro mesi. Di Gianni rientrerà prima ma ci vorranno almeno due mesi per recuperare dalla lesione muscolare che gli è capitata dopo una manciata di minuti dal fischio di inizio della gara a Ghivizzano.