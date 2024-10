La rivoluzione dei ’foil’ e l’intelligenza artificiale Ecco le barche 4 0

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Innovazione al servizio della nautica. Anche di questo si parlerà oggi durante il convegno di QN Distretti al Principe di Piemonte di Viareggio. Tra le grandi novità di questi ultimi tempi ci sono i, le ali che consentono alleda regata – come quelle che partecipano all’American’s Cup – di planare sull’acqua. Riducendo l’attrito e recuperando velocità. E proprio a loro che rappresentano la nuova frontiera della nautica tra aerodinamica, robotica e intelligenzasarà dedicata la relazione dell’ingegner Giovanni Lombardi, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Settore scientifico disciplinare: Fluidodinamica. "Si tratta – afferma il professor Lombardi – di ali che danno forza, come un’ala dell’aereo. Sollevano la barca e le permettono di uscire dall’acqua. Quindi la barca non naviga, ma vola.