La politica italiana è piena di antisemiti prima o poi qualcosa bisognerà fare

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La mancata autorizzazione della manifestazione dei pro-Pal di sabato a Roma «è un ulteriore attacco alla libertà da parte di questo governo». Non lo ha detto uno di quei ragazzotti che bruciano le bandiere americane e israeliane o espongono cartellicontro Liliana Segre. Lo ha affermato Rosy Bindi, ex ministro, ex vicepresidente della Camera dei deputati, alla tv che più la invita, La7. Da mesi queste manifestazioni per i palestinesi in realtà sono iniziative di odio verso Israele – Israele, non solo il governo Netanyahu – e contro gli Stati Uniti a presidenza democratica. Per inciso, molta della gente che partecipa a queste dimostrazioni è anche contro la Resistenza ucraina e si oppone al sostegno militare ed economico che il mondo libero bene o male le assicura.