Il Pd Conte e i Campi Elisi | cosa c’è dietro lo strappo del leader del M5S

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Neiper la mitologia greco ellenica si trovano le anime dei giusti, per esempio Enea trova suo padre Anchise, tra qualche tempo qualcuno troverà qualche dirigente del PD che si è fidato di Giuseppe. Il quale come un avvocato capitato per caso nell’agone politico va a Porta a Porta a demolire, in corso d’opera di elezioni amministrative, la coalizione delle opposizioni. “Io con Renzi non ci vado” è il diktat consegnato al pubblico pagante il canone radiotelevisivo della TV di Stato dove, al contrario delle altre opposizioni, lui è presente e decidente.ha appreso velocemente la politica dei due forni, da un lato stringe accordi dall’altro prende utili politici.