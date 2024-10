Il cervellone digitale al servizio dei clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale per rendere unsempre più efficace ai: il Banco Desio guarda con particolare interesse alle potenzialità del nuovo strumento. "Come tutte le banche – spiega Fabio Scacciatelli (nella foto), direttore area Governo, Demand e Ict del Banco Desio – siamo in una fase primordiale. Vanno comprese le potenzialità dell’intelligenza artificiale su specifici casi d’uso nel rispetto della sicurezza e della protezione dei dati. L’obiettivo è garantire l’efficienza nella relazione con gli utenti e in quei processi interni che possano migliorare la soddisfazione della clientela". La direzione da prendere sembra chiara: "Più ci sono serie storiche, dati certi e governati – evidenzia Scacciatelli – più è facile ridurre rischi e ottenere benefici.