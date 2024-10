Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)al. Dopo la discussione della scorsa puntata con Yulia, molti coinquilini cominciano a pensare che la cantante dei Gazosa lo faccia apposta per avere le clip in puntata. In particolare le ragazze di Non è la Rai., lo scon le ragazze di Non è la Raici fa è ci è al? La cantante dei Gazosa continua a far discutere nella casa e in particolare dopo il fortissimo litigio scoppiato durante l’ultima diretta con Yulia. Dopo la puntata diversi coinquilini hanno criticato il comportamento di; a cominciare da Michael che in confessione rivela «vedendo la litigata in diretta non mi è piaciuto checercasse il modo di far scoppiare Yulia.in diretta perchè continui ad instigarla? Yulia non stava dicendo nulla».