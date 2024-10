Golf è morto Franco Chimenti | il presidente della Federazione aveva 85 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – La Federpiange la morte del: 85compiuti lo scorso agosto, era stato rieletto al comandoil 16 settembre. A lungo professore ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università La Sapienza di Roma, è stato membroNew York Academy of Sciences, dal 1981 al 1985 ha ricoperto la carica di viceLazio di cui è diventatonel 1986. Entrato in consiglio federale nel 1996, nominato vice, è diventatola prima volta nel 2002 ed entrato a far parte del Consiglio Nazionale Coni, del quale diventa rappresentante di giunta dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2021. Il 19 febbraio 2013 viene nominato vicevicario del Coni, carica da cui si dimette l’11 giugno 2013 per ricoprire il ruolo didi Coni Servizi S.p.A.