Fabriano vendita abusiva di carne | multe per 3mila euro ad un negoziante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Ancona), 3 ottobre 2024 - Dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini di, la squadra amministrativa e di sicurezza della questura di Ancona, coadiuvata dal locale commissariato e da personale Ast, ha effettuato nella giornata di ieri un controllo amministrativo in un negozio di frutta e verdura del centro della città . Accertata ladel tuttodida parte del titolare dell’attività : un cittadino egiziano di residente a. I poliziotti e gli Ispettori Ast gli hanno pertanto contestato alcune gravi violazioni in ambito sanitario. Laposta innella vetrina era infatti priva di qualsiasi tracciabilità e l'addetto al sezionamento posizionava le mezzene di vitello su di un piano dove si trovava la frutta ed altra merce, in palese violazione delle norme igieniche.